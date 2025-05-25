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Общество

Прилепин призвал отказаться от "колониального мышления" и влюбленности в Европу

17 июня 2025 17:12  [126] Общество
Прилепин призвал россиян отказаться от влюблённости в Европу

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Писатель Захар Прилепин призвал россиян отказаться от "колониального мышления" и прекратить "влюблённость в Европу". Об этом он сказал на встрече с читателями в Нижнем Новгороде в рамках культурно-патриотического проекта "Культурный десант 45/25" (0+), где представил свою новую книгу "Тума" (18+), посвящённую Степану Разину. 

"Я хочу докричаться до моего народа и сказать: прекратите с этой влюблённостью в Европу!" — заявил Прилепин. 

По его словам, это не означает отказ от европейской культуры, но необходимо избавиться от "низкопоклонства перед Западом", которое он назвал "диагнозом".

Писатель отметил, что Россия должна обратить внимание на другие культурные регионы мира. 

"Планета невероятно любопытна. Какие события происходят в Китае, в Северной Корее, в Латинской Америке и в Африке. Это колоссальные культурные пространства", — сказал Прилепин.

Он также раскритиковал западных деятелей культуры, которые, по его мнению, отвернулись от России после 24 февраля 2022 года.

"Шварценеггер, Анжелина Джоли, Шон Пенн, режиссёры, все нобелевские лауреаты, все рок-звёзды... Все по щелчку заявили, что поддерживают Украину, хотя, по сути, даже не представляют, что это такое. Все дружно сказали, что русские — злодеи, что русских нужно уничтожать, потому что им просто позвонили и велели озвучить: "Скажите, что вы против русских и за Киев", — сказал Прилепин.

Писатель подчеркнул, что западные гуманисты молчат о происходящем на Ближнем Востоке.

"Сейчас происходит откровенное зверство, творимое Израилем, и они все молчат. Они никакие не гуманисты, их ничего не волнует", — считает Прилепин.

По его мнению, российская новостная повестка слишком сосредоточена на Европе и США, игнорируя страны БРИКС и другие регионы. Он призвал россиян "ощутить себя как огромное евразийское пространство, открытое во все стороны". 

"У нас новостная повестка посвящает 0,5% Африке, 0,7% — Латинской Америке, 0,9% — Азии. Мы ничего не знаем об этих странах. У нас нет новостей ни про Кубу, ни про Венесуэлу, ни про Боливию — вообще ни про кого. Только Польша, Берлин, Франция и бесконечный Трамп, Трамп, Трамп… Что это такое? Это и есть колониальное мышление. Получается, мы как будто чья-то колония — просто сидим и наблюдаем", — заключил он.

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Теги:
Захар Прилепин Книги
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