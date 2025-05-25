Фестиваль "Арзамасские купола" соберет исполнителей духовной и патриотической песни Культура и отдых

XIV Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни "Арзамасские купола" (0+) пройдет в Арзамасе с 28 по 30 июля, сообщает nne.ru. Мероприятие проводится с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Торжественным завершением фестиваля станет гала-концерт, который состоится 30 июля на Соборной площади города.

К участию в конкурсной программе приглашаются сольные исполнители, авторы-исполнители, музыкальные ансамбли и церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания.

Для того чтобы стать участником, необходимо пройти заочный отбор. Заявки на участие принимаются до 29 июня 2025 года. Форму заявки можно найти на официальном сайте города Арзамаса в разделе "Мероприятия города/Арзамасские купола": arzamas.nobl.ru.

Проведение фестиваля приурочено сразу к нескольким значимым событиям: Дню Крещения Руси, празднику в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Году защитника Отечества, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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