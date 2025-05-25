Курьера-мошенника с 5 миллионами рублей поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который по поручению мошенников собирал деньги у пожилых людей. Общая сумма, переданная злоумышленнику, составила около 5 миллионов рублей.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, всего пострадавшими стали 11 пенсионеров. Все они рассказали правоохранителям об одинаковом сценарии: им звонили неизвестные и убеждали передать свои сбережения для проверки на причастность к финансированию иностранного государства. После этого к ним приезжал молодой человек, которому они передавали наличные. Взамен он вручал им якобы официальный документ — "лист декларации финансовой службы".

По каждому случаю возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — "мошенничество".

Задержанный молодой нижегородец признался сотрудникам полиции, что сам стал жертвой обмана: после звонка с информацией о взломе его аккаунта на "Госуслугах" он перевел 300 000 рублей на "безопасный" счет. Вскоре ему предложили работу курьером в банке, и он согласился, не подозревая о противоправном характере своих действий.

Полиция напоминает: ни одна государственная или финансовая организация не направляет курьеров для сбора наличных средств.

Ранее сообщалось, что за неделю аферисты выманили у жителей Нижегородской области почти 65 миллионов рублей.