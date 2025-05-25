"Т Плюс" повысит надёжность теплоснабжения жителей Кстова Общество

Энергетики Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» реконструируют распределительные теплотрассы во втором микрорайоне города и на улице Нижегородской. К новому отопительному сезону специалисты заменят и введут в строй на этих участках 0,9 км нового трубопровода (в двухтрубном исчислении). Перекладка теплосети повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей крупного городского микрорайона.

«Для замены теплотрасс мы используем трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля. Дистанционный контроль за состоянием теплосетей в режиме онлайн позволяет нашим сотрудникам максимально быстро выявить и устранить возможные повреждения.

Срок службы таких современных трубопроводов гарантирует не менее 30 лет их безаварийной эксплуатации», – рассказал технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей «Т Плюс» Александр Тихонов.

Горячая вода в дома жителей в период работ по перекладке трубопроводов подаётся по временной схеме.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 гг. «Т Плюс» планирует переложить в Кстове и Кстовском районе 5 км тепловых сетей.