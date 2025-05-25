Себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей. Об этом сообщил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев 18 июня на заседании комиссии городской думы по бюджету, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Яушева, по итогам 2024 года себестоимость разовой поездки в подземке была 86,7 рубля. Он добавил, что только около 4% пассажиров метро оплачивают проезд наличными по полной ставке 40 рублей. Большинство пользуется безналичной оплатой, где действует тариф 35 рублей.

"Поэтому доходная ставка на пассажира в 2024 году составила 29,74 рубля", - уточнил он.

Оставшуюся разницу в себестоимости покрывают субсидии из бюджета: в 2024 году предприятие получило 1,5 млрд рублей, из которых 1,39 млрд — из городского бюджета, и 159 млн — из областного.

Доходы метрополитена за 2024 год составили 947 млн рублей. Из них 856 млн — от перевозки пассажиров, что на 15 млн выше запланированного показателя. Это стало возможным благодаря повышению тарифа с 35 до 40 рублей с 1 июля, а также увеличению пассажиропотока на 700 тысяч человек сверх плана.

Дополнительные 91 млн рублей принесла небилетная деятельность, включая доходы от рекламы и других сторонних договоров. План по этим поступлениям был превышен на 21 млн рублей.

Расходы предприятия составили почти 3 млрд рублей с учетом фактической амортизации. При этом убытки по итогам года составили 490 млн рублей, основная часть которых — так называемая "бумажная амортизация", отраженная в бухгалтерской отчетности, но не влияющая на реальный денежный поток.

Экономии удалось достичь по нескольким направлениям. Так, за счет нехватки штата сэкономлено 15 млн рублей, еще 68 млн — на электроэнергии благодаря мероприятиям по энергосбережению. Теплая зима позволила сократить затраты на тепло на 12 млн, а по другим коммунальным услугам — еще на 500 тысяч рублей. По материалам и оборудованию экономия предприятия составила 64 млн рублей, в том числе, из-за отсутствия нужных позиций в реестре Минцифры. Еще 16 млн рублей удалось сохранить за счет проведения торгов по ремонту силами сторонних подрядчиков.

В 2024 году метро приобрело основные средства на сумму 80 млн рублей. Среди них — обновленная система диспетчерского управления, аккумуляторы, трансформаторы и другое оборудование. Также МП безвозмездно получило от муниципалитета антитеррористическое оборудование на 32 млн рублей — это стационарные и портативные металлодетекторы.

На станциях "Пролетарская" и "Двигатель революции" выполнены работы по ремонту и обустройству входных павильонов и сходов на сумму 65 млн рублей.

Кроме того, полностью погашена кредиторская задолженность за ремонт вагонов, выполненный еще в 2015 году.

Что касается кадровой ситуации, то Яушев отметил, что текучесть персонала за год удалось существенно снизить. Если на 30 июня 2024 года она составляла почти 11%, то к концу года — уже 9%. Это стало возможным благодаря повышению зарплат: с 1 июля они выросли на 30%, а затем были дополнительно проиндексированы на 7,2%. В результате средняя зарплата по предприятию составила 76 605 рублей. По состоянию на 4 июня 2025 года текучесть снизилась до 5,6%.

Ранее сообщалось, что ГУММиД потребовало более 2 млрд рублей неустойки потребовали со строителей станции метро в Сормове за значительное отставание от графика.