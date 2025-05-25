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Общество

Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы

10 июня 2025 10:45  [89] Общество
Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

Метростроители показали готовый правый тоннель строящегося метро от Сенной до площади Свободы. Видео опубликовано в телеграм-канале "МетроНН".

Сейчас тоннель выглядит пустым, так как различные коммуникации и технические элементами еще не установлены. Но уже в ближайшее время здесь начнут монтировать все необходимое оборудование.

На железобетонной обделке строители приступили к монтажу металлического каркаса, который станет основой для будущей конструкции пути. После завершения этой стадии рабочие зальют путевой бетон, чтобы подготовить тоннель к укладке рельсов и инженерных коммуникаций.

Тем временем на площади Свободы продолжаются работы по сооружению монтажного котлована. Именно отсюда осенью планируется запустить новые тоннелепроходческие щиты в сторону станции "Горьковская".

Напомним, сроки строительства форшахты станции метро на площади Свободы передвинули на октябрь.

Ранее губернатор Глеб Никитин рассказал о сложностях в строительстве новой линии метро в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Метро Строительство
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