Губернатор рассказал о сложностях при строительстве метро в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что строительство новой линии метро в Нижнем Новгороде сопровождается рядом серьезных технологических сложностей. Об этом он сообщил в интервью ТАСС рамках ЦИПР (12+).
По словам главы региона, проект отличается высокой степенью сложности. Это связано с тяжелыми грунтами, плотной сетью подземных коммуникаций и наличием большого количества объектов культурного наследия на поверхности.
"Проект строительства метро очень сложный. Особенно в тяжелых грунтах, в территориях, где есть объекты культурного наследия на поверхности, где есть очень плотная сеть коммуникаций, как у нас. Очень большая площадь застройки, которую нужно обеспечивать с точки зрения инженерной защиты", — пояснил Никитин.
Он отметил, что из-за этих факторов сроки реализации проекта могут быть скорректированы несмотря на большой опыт подрядной организации в строительстве метрополитена.
Работы продолжаются в активном режиме. Уже завершена проходка одного из тоннелей от станции "Сенная" до площади Свободы. Второй тоннель на этом участке находится в стадии строительства. В ближайшее время начнётся прокладка отрезка от площади Свободы до станции "Горьковская".
Губернатор добавил, что работа идет планомерно. "Метро у нас будет построено", — заверил Никитин.
Ранее сообщалось, что на площади Свободы заметно ускорились работы по возведению стартового котлована для будущих ТПМК.
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