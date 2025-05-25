Сроки строительства форшахты станции метро на площади Свободы передвинули Общество

Сроки строительства форшахты станции метро на площади Свободы передвинули на октябрь. Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок.

Подрядчика ищет проектный институт "Моспроект-3". Работы включают строительство форшахты, монтаж ограждающих конструкций типа "стена в грунте", устройство обвязочной балки, проведение земляных работ и укрепление котлована. Все это необходимо для подготовки участка линии метро от тупиков за станцией "Горьковская" до будущей станции "Сенная".

Отметим, что форшахта — это вспомогательная вертикальная шахта, которую строят на начальном этапе подземных работ. Она нужна для доступа к строительной площадке под землёй: через неё опускают оборудование, доставляют материалы и вывозят грунт. Также через форшахту могут подавать воздух и обеспечивать вентиляцию.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 20 июня. На эти работы планируется потратить почти 438,2 млн рублей.

Добавим, что объявление размещено повторно. Тогда указывалось, что работы должны быть выполнены по 29 июля 2025 года. Но предыдущая попытка провести закупку не увенчалась успехом — ни одна компания не подала заявку.

Также сообщалось, что на площади Свободы ускорились работы по строительству стартового котлована для будущих тоннелепроходческих комплексов.