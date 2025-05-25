Устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородском метро планируют заменить устаревшие турникеты. Об этом сообщил директор муниципального предприятия "Нижегородское метро" Олег Яушев 18 июня на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной политике, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Конкурс на замену контрольно-пропускных устройств уже проведён. Его сумма составила почти 27 миллионов рублей. Обновление начнется со станции "Заречная".

Яушев отметил, что абсолютное большинство турникетов, установленных в метро были выпущены ещё в 1973 году. Исключение составляют станции "Горьковская" и "Стрелка", где стоят сравнительно новые автоматические контрольные пункты.

"Мы уже, честно говоря, и в Москве подобрали. Они у себя меняли, мы две "Газели" загрузили электроники с этих АКП. Они все у нас в исправном состоянии, но они с 1973 года. Просто пора уже менять", — отметил Яушев.

Ранее сообщалось, что как минимум пять новых поездов необходимо закупить для обслуживания трех будущих станций метрополитена.