Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2025 20:00  [65] Устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро
18 июня 2025 19:00  [115] Реконструкция теплосетей в Заволжье не получила одобрения госэкспертизы
18 июня 2025 18:45  [112] Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
18 июня 2025 18:30  [138] Укладку асфальта начали на третьем участке дублера проспекта Гагарина
18 июня 2025 18:00  [140] Проект станции "Сормовская" в Нижнем Новгороде подготовят до конца года
18 июня 2025 17:05  [150] Новые льготы для сотрудников детсадов вводят в Нижнем Новгороде
18 июня 2025 15:57  [163] Господдержку по ипотеке для молодых семей с детьми хотят ввести в России
18 июня 2025 15:10  [135] МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона
18 июня 2025 15:06  [194] Себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей
18 июня 2025 14:38  [209] Транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина
Общество

Устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро

18 июня 2025 20:00  [65] Общество
В Нижегородском метро заменят турникеты

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородском метро планируют заменить устаревшие турникеты. Об этом сообщил директор муниципального предприятия "Нижегородское метро" Олег Яушев 18 июня на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной политике, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Конкурс на замену контрольно-пропускных устройств уже проведён. Его сумма составила почти 27 миллионов рублей. Обновление начнется со станции "Заречная".

Яушев отметил, что абсолютное большинство турникетов, установленных в метро были выпущены ещё в 1973 году. Исключение составляют станции "Горьковская" и "Стрелка", где стоят сравнительно новые автоматические контрольные пункты.

"Мы уже, честно говоря, и в Москве подобрали. Они у себя меняли, мы две "Газели" загрузили электроники с этих АКП. Они все у нас в исправном состоянии, но они с 1973 года. Просто пора уже менять", — отметил Яушев.

Ранее сообщалось, что как минимум пять новых поездов необходимо закупить для обслуживания трех будущих станций метрополитена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Метро
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2025 11:15  [745] Власти изымут еще четыре гаража в Сормове для продления метро
10 июня 2025 15:47  [580] Более 2 млрд рублей неустойки потребовали со строителей станции метро в Сормове
09 июня 2025 16:25  [559] Фестиваль "Горький +" впервые спустится в нижегородское метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных