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Фестиваль "Горький +" впервые спустится в нижегородское метро

09 июня 2025 16:25  [2] Афиша
Фестиваль Горький + впервые спустится в нижегородском метро

Впервые в истории фестиваля искусств "Горький +" (16+) одна из постановок состоится в нижегородском метрополитене. Об этом рассказал генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц на пресс-концеренции ТАСС 9 июня.

Литературно-музыкальный проект "Горький. Закатное солнце" (18+) пройдет после закрытия станции метро "Горьковская" в 01:00 21 июня. Место проведения выбрано не случайно, именно эта станция является важным составляющим транспортной артерии города и, к тому же, названа в честь писателя.

Ночной перфоманс в жанре сайт-специфик расскажет о малоизвестном периоде жизни Максима Горького — времени, проведенном на острове Капри в Италии, которое также отразилось на его творчестве. По словам организаторов, этот проект может стать большим шагом к более активному использованию необычных городских пространств для культурных событий.

Литературно-музыкальное действо объединит артистов из Москвы и Нижнего Новгорода. Режиссером проекта выступит Дмитрий Сердюк.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля на улице Большая Покровская состоится шествие (0+) четырехметровых кукол, среди которых будет "Максим Горький".

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Теги:
Максим Горький Метро Фестиваль
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