Более 2 млрд рублей неустойки потребовали со строителей станции метро в Сормове Общество

Власти Нижнего Новгорода предъявили претензии компании "Моспроект-3", выступающей генеральным подрядчиком по строительству станции метро "Сормовская". Информация об этом содержится в материалах сайта госзакупок.

Муниципальный заказчик — ГУММиД — требует взыскать с подрядчика неустойку за значительное отставание от графика.

Как указано в официальной претензии, по состоянию на 2 июня 2025 года "Моспроект-3" не предоставил заказчику ни одного тома проектной или изыскательской документации. Также отсутствуют положительные заключения государственной экспертизы, что не позволяет начать подготовку территории к строительству.

Отмечается, что за просрочку исполнения подрядчик должен оплатить более 2 млрд рублей.

Напомним, контракт на строительство станции метро в Сормовском районе был подписан в августе 2022 года. Его общая стоимость — 19,4 млрд рублей. Завершение работ планировалось к концу 2026 года. Новая станция метро должна появиться вблизи улицы Станционной, рядом с железнодорожной платформой.

Ранее губернатор Глеб Никитин рассказал, с какими сложностями сталкиваются строители при прокладке метро в Нижнем Новгороде.