Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2025 20:30  [188] ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента
16 июня 2025 19:30  [227] Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 18:45  [329] Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка
16 июня 2025 18:30  [255] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
16 июня 2025 17:45  [446] Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена
16 июня 2025 17:39  [179] В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР
16 июня 2025 17:33  [184] Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая
16 июня 2025 17:05  [235] Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки
16 июня 2025 15:35  [214] Каждый может стать источником вдохновения
16 июня 2025 15:18  [244] Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей
Общество

Власти изымут еще четыре гаража в Сормове для продления метро

16 июня 2025 11:15  [558] Общество
Власти изымут еще четыре гаража для продления Сормовско-Мещерской линии метро

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила изъятие четырех гаражей в Сормовском районе для нужд строительства метро. Соответствующее постановление подписано в рамках подготовки к продлению Сормовско-Мещерской линии от станции "Буревестник" до будущей станции "Сормовская".

Общая площадь участков, подлежащих изъятию, составляет 162 квадратных метра. Все они расположены на улицах Коминтерна и Калашникова. На каждом из участков находятся капитальные строения — гаражи, принадлежащие частным лицам.

Собственникам обещают компенсацию в соответствии с действующим законодательством. Размер выплат будет определён после оценки рыночной стоимости имущества. В случае отказа владельцев от добровольного подписания соглашений, мэрия планирует обратиться в суд для принудительного изъятия.

После завершения всех юридических процедур объекты снесут. Подготовкой проектной документации и демонтажом займётся Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Ранее мы писали, что строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей. Собственники начали оформлять права на имущество, чтобы представить надлежащие документы при возможном изъятии.

Также сообщалось, что нижегородское ГУММиД предъявило претензии компании "Моспроект-3", выступающей генеральным подрядчиком по строительству станции метро "Сормовская" за значительное отставание от графика - потребовало в качестве неустойки свыше 2 млрд рублей. 

Напомним, контракт на возведение новой станции метро в Сормовском районе заключили в августе 2022 года. Стоимость проекта составила 19,4 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется к концу 2026 года. Станция появится недалеко от улицы Станционной, вблизи железнодорожной платформы.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 10:45  [544] Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы
10 июня 2025 07:00  [730] Сроки строительства форшахты станции метро на площади Свободы передвинули
06 июня 2025 16:32  [806] Губернатор рассказал о сложностях при строительстве метро в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных