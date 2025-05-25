Власти изымут еще четыре гаража в Сормове для продления метро Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила изъятие четырех гаражей в Сормовском районе для нужд строительства метро. Соответствующее постановление подписано в рамках подготовки к продлению Сормовско-Мещерской линии от станции "Буревестник" до будущей станции "Сормовская".

Общая площадь участков, подлежащих изъятию, составляет 162 квадратных метра. Все они расположены на улицах Коминтерна и Калашникова. На каждом из участков находятся капитальные строения — гаражи, принадлежащие частным лицам.

Собственникам обещают компенсацию в соответствии с действующим законодательством. Размер выплат будет определён после оценки рыночной стоимости имущества. В случае отказа владельцев от добровольного подписания соглашений, мэрия планирует обратиться в суд для принудительного изъятия.

После завершения всех юридических процедур объекты снесут. Подготовкой проектной документации и демонтажом займётся Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Ранее мы писали, что строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей. Собственники начали оформлять права на имущество, чтобы представить надлежащие документы при возможном изъятии.

Также сообщалось, что нижегородское ГУММиД предъявило претензии компании "Моспроект-3", выступающей генеральным подрядчиком по строительству станции метро "Сормовская" за значительное отставание от графика - потребовало в качестве неустойки свыше 2 млрд рублей.

Напомним, контракт на возведение новой станции метро в Сормовском районе заключили в августе 2022 года. Стоимость проекта составила 19,4 миллиарда рублей. Завершить строительство планируется к концу 2026 года. Станция появится недалеко от улицы Станционной, вблизи железнодорожной платформы.