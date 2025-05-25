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Общество

Проект станции "Сормовская" в Нижнем Новгороде подготовят до конца года

18 июня 2025 18:00  [128] Общество
Метростроители стремятся получить проект станции Сормовская до конца года

Подрядчик АО "Моспроект-3", ведущий строительство метро в Нижнем Новгороде, рассчитывает до конца года получить положительное заключение госэкспертизы на первые этапы строительства станции метро "Сормовская". Об этом сообщил "Ъ-Приволжье". 

Речь идёт о проектно-сметной документации, охватывающей ключевые работы — строительство самой станции и перегонных тоннелей.

По словам гендиректора компании Константина Матвеева, весь проект развития Сормовско-Мещерской линии метро разбит на восемь этапов. Первые три связаны с подготовкой территории: предстоит вынести инженерные коммуникации и демонтировать объекты, мешающие строительству. Эти работы необходимы для создания монтажно-демонтажных камер и прокладки будущей линии.

Следующие три этапа включают строительство двух котлованов — для запуска и приёма проходческих щитов. После этого начнётся проходка тоннелей и возведение конструктивных элементов станции.

Напомним, ранее заказчик проекта — ГУММиД — предъявил подрядчику претензию на сумму 2 миллиарда рублей, связанную с задержками в проектировании. В АО "Моспроект-3" сообщили, что спор между сторонами по данному вопросу "находится в правовом рассмотрении".

Контракт на строительство станции метро "Сормовская" заключили в августе 2022 года. Она должна появиться вблизи улицы Станционной, рядом с железнодорожной платформой.

Также сообщалось, что еще четыре гаража изымут в Сормове для продления метро.

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Теги:
Метро Строительство
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