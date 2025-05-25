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Общество

Строительство объездной дороги у Сенной площади перенесли на осень

09 июня 2025 18:14  [73] Общество
Строительство объездной дороги у Сенной площади перенесли на осень

Работы по созданию временной объездной дороги в районе будущей станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде начнутся позже запланированного. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, старт перенесен на 1 сентября 2025 года. Завершить строительство планируется к 14 января 2026 года.

Проект связан с продлением Автозаводской линии метро от станции "Горьковская" до "Сенной". Объездная дорога необходима для подготовки территории под котлован и тупики за будущей станцией.

Заказчиком выступает АО "Моспроект-3". На реализацию проекта планируется выделить 76,1 млн рублей из городского и областного бюджетов в рамках программы финансирования на 2021–2026 годы. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 24 июня.

Ранее сообщалось, что работы должны были начаться не позднее 13 мая, однако первая попытка провести закупку оказалась неудачной. В конкурсе участвовал только один претендент, из-за чего процедура была признана несостоявшейся.

Также мы писали, что вместо закрытого участка на улице Родионова для автомобилистов организуют два объезда: четырёхполосный вдоль улицы Большой Печерской и двухполосный с выходом к Казанской набережной и колесу обозрения. Оба маршрута соединяются с уже построенным участком протяжённостью 477 метров. Общая длина новой схемы составит 1036 метров. Также сообщалось, что маршруты общественного транспорта на Родионова не изменятся из-за строительства метро. 

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Теги:
Метро Строительство
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