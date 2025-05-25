Стало известно, кто займется восстановлением Триумфальной арки в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Восстановлением Триумфальной арки в Нижнем Новгороде займётся компания из Татарстана — АО "ТСНРУ". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.

Отмечается, что компания стала единственным участником конкурса, проведенного на сайте госзакупок.

"В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 93 №44-ФЗ, по согласованию с контрольным органом, с АО "ТСНРУ" будет заключён муниципальный контракт", — сообщили в департаменте.

Согласно открытым источникам, основной вид деятельности АО "ТСНРУ" — проведение работ по сохранению объектов культурного наследия: научно-исследовательские работы, проектирование, ремонт и реставрация. Также предприятие занимается разработкой, проектированием и строительством новых зданий и сооружений — как жилого и общественного, так и производственного назначения.

Напомним, конкурс на восстановление арки проводился дважды. В первый раз на него не поступило ни одной заявки. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания и построить выставочный комплекс в районе домов №20 и №22 на улице Советской, включая восстановление Триумфальной арки. На эти цели предусмотрено 314,8 млн рублей.

Останцы Триумфальной арки обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Объект был возведен по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.

Ранее сообщалось, что цифровые копии утраченных исторических зданий создадут в Нижнем Новгороде.