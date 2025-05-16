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Культура и отдых

Ремонт Музея нижегородской интеллигенции перенесли на 2025 год

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Ремонт Музея нижегородской интеллигенции перенесли на 2025 год

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде запланирован капитальный ремонт Музея нижегородской интеллигенции, расположенного в историческом здании на улице Максима Горького, 127. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

До конца года в здании проведут первоочередные работы по укреплению фундамента, стен и межэтажных перекрытий. Эти меры необходимы для сохранения памятника архитектуры, оказавшегося в зоне строительства новой линии метро.

Планировалось, что работы будут проведены в 2024-м. Об этом свидетельствует информация на паспорте объекта, но сроки передвинули. 

Отметим, что музей был открыт в 1967 году как мемориальная квартира сестер Невзоровых, в которой неоднократно бывал В.И. Ленин. В 1993 году учреждение получило новое название — Музей нижегородской интеллигенции. Его экспозиция представляла собой типологическую реконструкцию городской квартиры конца XIX — начала XX века с подлинной обстановкой, предметами быта и мебелью. Атмосфера музея отличалась скромностью, функциональностью и изысканным художественным вкусом.

Учреждение пользовалось популярностью у горожан и туристов: здесь проводились экскурсии, камерные концерты, литературные вечера и выставки. В 2012 году музей был закрыт. Первоначально рассматривался вариант переноса здания, впоследствии от этой идеи отказались.

Впервые о планах по реставрации здания музея нижегородской интеллигенции в Нижнем Новгороде стало известно в 2021 году. К тому времени объект не использовался по назначению уже несколько лет.

В 2022 году дума Нижнего Новгорода приняла решение о передаче объекта из областной в муниципальную собственность для проведения работ по укреплению конструкций. После завершения всех технических мероприятий здание должно вновь вернуться в собственность региона.

Исторический двухэтажный дом постройки 1842 года входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения и является одним из центральных элементов архитектурного ансамбля "Квартала 1833 года". Этот исторический район ограничен улицами Горького, Решетниковской, переулком Гранитным и парком Кулибина. В его границах находятся семь зданий, два из которых — дома № 123 и 127 по улице Горького — имеют статус объектов культурного наследия.

Сообщалось, что в квартале планируется построить две гостиницы, благоустроить территорию и восстановить шесть исторических зданий. Большинство из них пустуют, а еще два в переулке Гранитном, где еще живут люди, муниципалитет начал изымать для реконструкции. Добавим, что часть исторического "Квартала 1833 года" благоустроили к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что власти города продолжают процедуру изъятия жилых домов в историческом квартале "Сименс и Гальске" для их восстановления. 

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Теги:
История ОКН Реставрация
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