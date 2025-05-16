"Невидимый" памятник архитектуры XIX века исследуют в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Дом-приют графини Кутайсовой, являющийся объектом культурного наследия, когда-то был архитектурной доминантой Базарной площади (ныне площади Горького) Нижнего Новгорода. Сегодня же он скрыт от посторонних глаз за советскими постройками. Даже многие горожане не знают о его существовании. Сейчас в этом здании с богатой историей располагается один из корпусов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Студентки факультета гуманитарных наук провели исследование, чтобы рассказать о самом здании и людях, благодаря которым оно появилось. На презентации проекта присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Дом, сокрытый за фасадами

По словам президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики — Нижний Новгород" Геннадия Рябова, проект заслуживает не только высокой академической оценки, но и будет интересен широкой публике.

"Эпиграфом к нашей встрече я выбрал стихи Марины Цветаевой: "Домики с знаком породы, с видом её сторожей, вас заменили уроды — грузные, в шесть этажей". Это как будто сказано о том памятнике культуры, о котором сегодня идёт речь — приюте имени Ольги Кутайсовой. Вы понимаете, дома — это не только здания с архитектурными особенностями, но и люди, которые их проектировали, строили, жили в них", — отметил он.

Здание приюта появилось благодаря семье Кутайсовых. Павел Ипполитович после окончания службы в Лондоне был назначен нижегородским губернатором.

"Граф ехал в Нижний Новгород с девизом: "Народное благосостояние, справедливость и помощь несчастным". И надо отдать ему должное. Он строго следовал этому принципу и сделал многое для города в сфере благотворительности и попечительства. В это время среди купцов появился свой девиз: "Жертвуй и попечительствуй", — рассказал Геннадий Рябов.

Его супруга, Ольга Васильевна Кутайсова (урождённая графиня Дашкова), возглавляла Нижегородское общество вспоможения бедным. Именно благодаря её попечительству и пожертвованию в 25 тысяч рублей было построено здание приюта.

Научный руководитель проекта Нелли Борышнева подчеркнула, что студенты проводят много времени в этом корпусе: не только учатся, но и живут его атмосферой.

"Учебный корпус становится для них вторым домом. А о доме хочется рассказать. Особенно, если он красивый, уютный и наполнен смыслом. Этот корпус уникален: в нём сочетаются современные высокотехнологичные аудитории и глубокая историческая составляющая. Он воплощает историю Нижнего Новгорода — от конца XIX века до начала XXI. Все трансформации, происходившие с этим зданием, в какой-то степени символизируют судьбу нашей страны", — отметила она.

Нелли Борышнева добавила, что в соцсетях часто задают вопросы, где находится это здание, ведь многие ходят по улице Костина или площади Горького, но так и не видят его.

"Поэтому сквозной идеей проекта стало желание вернуть здание в городскую память. В будущем мы планируем установить в вестибюле корпуса информационные планшеты. Также надеемся, что следующим этапом проекта станет создание аудиогидов на основе собранных материалов. Экскурсии будут доступны через платформу Easy Travel и по QR-кодам, чтобы каждый, кто сюда придёт, мог услышать рассказ об этом месте", — рассказала она.

Сейчас к зданию можно попасть, пройдя через проход в доме, где также находится министерство промышленности региона.

Архитектура, воспитание и быт: как жили дети в приюте

Студенты-авторы исследования Анастасия Крокошева, Стефания Лисовая, Софья Мартынова, Вера Сафонова и Полина Табакова отмечают, что приют был основан в 1875 году Обществом вспоможения бедным под председательством Ольги Кутайсовой. В него принимали мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 8 лет.

Первоначально приют располагался в небольшом доме в Колчигина, но из-за тесноты вскоре возникла необходимость в новом здании. В 1878 году общество приобрело участок на Новобазарной площади (ныне район улиц Костина и площади Горького), где началось строительство. Закладка состоялась в августе того же года. Здание было двухэтажным, с подвалом, который сохранился до наших дней.

Имя архитектора, работавшего на начальных этапах, установить не удалось, но завершал проект Николай Адамович Фрелих — тогдашний архитектор городской управы. Некоторые здания, построенные по его проектам, сохранились до сих пор в Нижнем Новгороде.

Приют был достроен в 1879 году, а в 1880-м передан в ведение города. Архитектурный стиль здания сочетал элементы русской готики и эклектики, напоминая одновременно готический замок и образец русской архитектуры XIX века. Комплекс включал главное здание, каменные службы, баню, конюшни и хозяйственные постройки, составлявшие единый ансамбль.

Каждый год приют принимал около 85 детей, из них около 40 — девочки. Дети получали начальное образование. Мальчики, как правило, покидали приют в возрасте 11-12 лет и продолжали обучение в мастерских или училищах. Девочки обычно оставались до 18 лет, занимались рукоделием и шитьём, работали в чулочно-вязальных мастерских. Они выполняли как внутренние заказы (одежда для воспитанников и персонала), так и внешние. Выручка делилась поровну: половина шла на нужды приюта, другая — на личные счета воспитанниц.

Воспитанники также участвовали в хозяйственной жизни приюта: убирали помещения, ухаживали за вещами, старшие помогали младшим. Проводились праздники — на святки, Масленицу, Рождество. В приюте была библиотека, пополняемая благотворителями и воспитателями. 21 ноября ежегодно устраивался детский бал с угощением.

Летом дети выезжали за город — на дачи, в лес, к реке. Многие спустя годы вспоминали приют как счастливое место своего детства.

После 1917 года приют был переименован в детский дом имени 1 Мая. Он продолжал функционировать, но постепенно здание начали занимать различные учреждения: лечебница, школа, академия. К сожалению, точные сведения о них найти исследовательницам не удалось.

В XX веке здание неоднократно перестраивалось. В 2000-х годах к северо-восточному фасаду пристроили мансарду, а в интерьере скрыли многие оригинальные элементы. По словам авторов исследования, в подвале сохранились чугунные колонны с декоративными капителями — один из немногих оригинальных элементов, дошедших до наших дней.

Церковь, которой больше нет

Исследователи подчёркивают, что история здания — это и история его окружения. Недалеко от приюта находилась церковь, которой теперь нет.

Изначально богослужения проходили в Казанской церкви на улице Костина. Однако её мрачная атмосфера и суровая архитектура побудили построить отдельную церковь при приюте. Инициаторами стали Михаил Андреевич Зайцев и его супруга Анна Викторовна. Проект разработал Дмитрий Александрович Вернер — гражданский инженер Нижегородского губернского управления. Это была его первая крупная работа, получившая признание: публикация в журнале «Зодчий» и высокая оценка современников.

Церковь имела семиметровый фундамент, фасад был облицован красным кирпичом и известняком, в окна вставлен стеклянный кирпич. Строительство началось в 1902 году и завершилось в 1903-м. Стоимость с отделкой составила 36 тысяч рублей.

Внутренний облик храма известен по описаниям отца Архангельского. Над алтарём был изображён Святой Дух в виде голубя с золотыми лучами. На стенах — сцены из жизни святых, в том числе композиции по рисункам Нестерова и Кузнецова. Были изображения святых Николая, Алексия Московского, Марии Магдалины, равноапостольной Ольги и других.

После революции храм закрыли, в 1924 году использовали как склад, а в 1930-м снесли. На его месте построили здание в стиле сталинского ампира для авиационного техникума. Сегодня здесь находится Министерство промышленности региона. О том, что здесь когда-то была церковь, напоминает мемориальная табличка.

Авторы проекта стремятся воссоздать образ утраченной церкви и приюта, используя сохранившиеся описания, чертежи и художественные реконструкции. В будущем материалы планируется разместить на сайте университета, а также в рамках проекта "История кампусов ВШЭ", инициированного московским кампусом.

Ранее сообщалось, что Дом И.О. Симанского в Нижнем Новгороде включен в перечень ОКН.