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Культура и отдых

Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность

09 апреля 2025 18:53  [111] Культура и отдых

Масштабные работы во Дворце труда наконец-то закончились. В течение трех лет специалисты реставрировали фасад здания, парадную входную группу, мраморную лестницу и колонны, оконные проемы, залы заседаний, витражи, напольную плитку, а также люстры и бра.

Внимание к деталям было колоссальным, ведь важно было сохранить исторический облик Дворца труда: многие элементы интерьера воссоздавались из аутентичных материалов.

Новое назначение Дворца труда и современные правила пожарной внесли свои коррективы в дизайн некоторых помещений, но реставраторы умело сплели несколько эпох вместе. Например, витражи стали декоративными, с подсветкой, как и балконы для прессы в Главном Думском зале. Но внутренняя отделка залов заседаний, перенесенная из Царского павильона в конце XIX века, изменениям не подверглась.

Получилось ли сохранить историю здания после ремонта — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина

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Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0
Дворец труда 2.0

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Теги:
Архитектура Реставрация Суды
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09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
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