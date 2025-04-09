Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность Культура и отдых

Масштабные работы во Дворце труда наконец-то закончились. В течение трех лет специалисты реставрировали фасад здания, парадную входную группу, мраморную лестницу и колонны, оконные проемы, залы заседаний, витражи, напольную плитку, а также люстры и бра.

Внимание к деталям было колоссальным, ведь важно было сохранить исторический облик Дворца труда: многие элементы интерьера воссоздавались из аутентичных материалов.

Новое назначение Дворца труда и современные правила пожарной внесли свои коррективы в дизайн некоторых помещений, но реставраторы умело сплели несколько эпох вместе. Например, витражи стали декоративными, с подсветкой, как и балконы для прессы в Главном Думском зале. Но внутренняя отделка залов заседаний, перенесенная из Царского павильона в конце XIX века, изменениям не подверглась.

Получилось ли сохранить историю здания после ремонта — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Кира Мишина