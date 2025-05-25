Суд отменил кредит на 1,5 млн рублей, взятый нижегородкой по вине мошенников Происшествия

Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, оформивших на неё кредит на сумму 1 570 000 рублей. Под влиянием злоумышленников женщина подписала договор и перевела полученные деньги на счета третьих лиц, с которыми ранее не была знакома.

Прокуратура Сормовского района установила, что действия происходили в условиях обмана. В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное в особо крупном размере") была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Эксперты пришли к выводу, что в момент подписания кредитного договора женщина находилась под психологическим воздействием посторонних лиц и не осознавала последствий своих действий. В частности, потерпевшая не понимала, что берет кредит, и не имела намерения распоряжаться полученными средствами.

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, признав, что воля потерпевшей при заключении договора отсутствовала.

Таким образом, кредит на сумму более 1,5 миллиона рублей признан недействительным, что позволило защитить права пострадавшей. Уголовное дело по факту мошенничества продолжает расследоваться.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские поймали курьера-мошенника с 5 миллионами рублей.