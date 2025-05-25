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Общество

Нижегородские медики используют ИИ для обнаружения болезней на ранних стадиях

19 июня 2025 07:00  [45] Общество
Нижегородские медики используют ИИ для обнаружения болезней на ранних стадиях

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Более 300 единиц медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Нижегородской области уже интегрированы с платформой, использующей технологии искусственного интеллекта. Как сообщили в региональном минздраве, ИИ уже полгода применяется для анализа медицинских изображений, включая снимки, полученные при КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенодиагностике.

С помощью цифровых решений врачи могут быстрее и точнее интерпретировать результаты исследований. По словам министра здравоохранения региона Галины Михайловой, программа затрачивает менее пяти минут на обработку одного изображения, формулируя предварительный диагноз и выявляя даже неочевидные отклонения от нормы.

"Технологии искусственного интеллекта не заменяют врача, а усиливают его возможности. Окончательное решение по постановке диагноза и выбору метода лечения всегда остается за специалистом", — подчеркнула Михайлова.

На сегодняшний день ИИ анализирует снимки различных органов. Еженедельно в больницах региона с помощью алгоритмов перепроверяется свыше 5 тысяч исследований. Эту работу координирует Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ).

Как пояснила директор МИАЦ Татьяна Антохова, система способна находить не только заданные патологии, но и сопутствующие заболевания. Например, при анализе КТ-снимка пациента с переломом ребер алгоритмы параллельно проверяют изображение на признаки онкологии и пневмонии. Результаты отображаются в виде текста и визуальных меток — подозрительные участки выделяются на снимке фиолетовыми кругами.

"Специалист оценивает выводы ИИ и принимает решение — согласиться с ним или нет. Сейчас уровень совпадения мнений врача и программы составляет около 80 процентов", — уточнила Антохова.

Одним из лидеров по применению ИИ стала Павловская центральная районная больница. За последние полгода здесь было обработано почти 1200 исследований с использованием цифрового помощника.

Главный врач учреждения Александр Маслагин привел пример, когда ИИ помог обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Врач подозревал фиброзную мастопатию у молодой пациентки, но программа указала на возможное злокачественное образование. Дополнительное обследование подтвердило диагноз, и пациентка была срочно направлена на лечение.

С июня 2025 года в регионе начали использовать ИИ также для анализа электронных медицинских карт.

Кроме того, алгоритмы позволяют выявлять отклонения от стандартных протоколов лечения и фиксировать скрытые риски, которые врач может учесть при диспансеризации.

В минздраве региона подчеркивают: внедрение ИИ в систему здравоохранения — важный шаг к повышению качества медицинской помощи. Это соответствует целям нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Проект направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году и включает модернизацию медучреждений, привлечение квалифицированных специалистов, цифровизацию отрасли и внедрение современных подходов в профилактике и лечении хронических заболеваний.

В рамках нацпроекта реализуются 11 федеральных программ, в том числе "Здоровье для каждого", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Медицинская реабилитация" и "Национальная платформа 'Здоровье'".

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Теги:
Здравоохранение ИИ Нацпроект
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