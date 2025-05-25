Мужчина убил знакомого в Дзержинске и спрятал труп в погребе Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Дзержинске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла в июне этого года в одной из квартир на улице Пирогова. Во время ссоры обвиняемый нанес знакомому не менее трех ножевых ранений в область груди. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Затем вместе с еще одним мужчиной, находившимся в квартире, фигурант уголовного дела спрятал тело погибшего в погребе. Потом они попытались скрыть следы преступления, отмывая кровь с ножа.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Следственного комитета. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, фигурант решением суда заключен под стражу.

Второму участнику, который помогал скрыть преступление, также предъявлено обвинение. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Следствие продолжает работу: проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Ранее сообщалось, что нижегородку осудили на 7 лет за убийство сожителя.