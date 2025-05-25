Нижегородский бизнесмен мог зарезать семью из-за тяжелой депрессии Происшествия

Нижегородский предприниматель, зарезавший свою семью и покончивший жизнь самоубийством, мог решиться на это из-за депрессии на фоне проблем с бизнесом. Такая версия обсуждается в документальном фильме (18+) журналистки Елены Погребижской.

Напомним, в марте 2022 года в квартире на улице Минина в Нижнем Новгороде были обнаружены тела миллионера, его жены Галины и их двоих сыновей. Все они погибли от ножевых ранений. Следствие пришло к выводу, что глава семьи Василий Мельников убил близких, а затем покончил с собой. На месте была найдена предсмертная записка.

По словам близких и данным судебно-психиатрической экспертизы, бизнесмен переживал тяжелое психоэмоциональное состояние после того, как его бизнес оказался на грани краха.

С 2003 года бизнесмен руководил компанией, специализировавшейся на поставках медицинского оборудования из Европы. Однако после начала специальной военной операции в феврале 2022 года счета фирмы были заблокированы. Несмотря на то, что буквально за неделю до трагедии компания выиграла тендер на поставку оборудования в нижегородскую детскую больницу, общая ситуация оставалась критической.

На момент блокировки счетов семья отдыхала на Мальдивах. Именно там у Мельникова случился нервный срыв — он начал злоупотреблять алкоголем и, по словам жены, высказывал мысли о самоубийстве. По возвращении из отпуска супруга уговорила бизнесмена обратиться к психиатру.

Психиатр диагностировал у него депрессивное расстройство средней степени тяжести и рекомендовал госпитализацию, однако Мельников отказался. Он ограничился приемом антидепрессантов, но позже признался врачу, что иногда пропускает таблетки, опасаясь привыкания.

Галина позже сообщила специалисту, что муж предложил ей и детям "переехать на облачко". Она восприняла это как угрозу и заявила, что уйдет от него, если он не возьмется за ум. Василий назвал свои слова неудачной шуткой, но вскоре после этого произошло убийство.

После трагедии на месте преступления была найдена записка, в которой Мельников писал: «Не желаю жить в мире, где за нас все решили, перечеркнув 20 лет ежедневных усилий. Слишком люблю вас, чтобы оставить одних». Следов взлома или проникновения в квартиру не обнаружили, что подтвердило основную версию следствия — убийство семьи с последующим самоубийством.

Погибших похоронили в Тумботино, в Павловском округе Нижегородской области, рядом с могилой матери Василия. Однако мать Галины позже обратилась в суд с просьбой перезахоронить дочь и внуков отдельно от Мельникова. Суд удовлетворил ее иск.

Кроме того, после гибели семьи возникли юридические споры между родственниками. Предметом разногласий стали не только место захоронения, но и имущество семьи — от сбережений до детских вещей.

Ранее сообщалось, что нижегородец, жестоко расправившийся с престарелым отцом, предстанет перед судом.