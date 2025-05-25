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Происшествия

Мужчину направят на принудительное лечение за жестокое убийство в Сарове

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Мужчину направят на принудительное лечение за жестокое убийство в Сарове

В Сарове завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве двух пожилых людей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. 

Напомним, трагедия произошла 4 декабря 2024 года в одной из квартир на проспекте Ленина, где были жестоко убиты 78-летний хозяин квартиры, а также 77-летня женщина. Сразу после обнаружения тел погибших сотрудники полиции и следственного комитета провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря слаженным действиям правоохранителей подозреваемого удалось задержать по горячим следам. 

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией и не мог осознавать характер и последствия своих действий. В связи с этим фигурант был признан невменяемым и помещён в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.

Все материалы дела, а также утверждённое прокурором постановление о применении принудительных мер медицинского характера направлены в Нижегородский областной суд.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Нижегородской области.

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Теги:
Саров СК РФ Убийство
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