Мужчину направят на принудительное лечение за жестокое убийство в Сарове Происшествия

В Сарове завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве двух пожилых людей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря 2024 года в одной из квартир на проспекте Ленина, где были жестоко убиты 78-летний хозяин квартиры, а также 77-летня женщина. Сразу после обнаружения тел погибших сотрудники полиции и следственного комитета провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря слаженным действиям правоохранителей подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией и не мог осознавать характер и последствия своих действий. В связи с этим фигурант был признан невменяемым и помещён в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.

Все материалы дела, а также утверждённое прокурором постановление о применении принудительных мер медицинского характера направлены в Нижегородский областной суд.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Нижегородской области.