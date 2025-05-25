Пешеходный мост через Почаинский овраг возведут к ноябрю

Пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде возведут к ноябрю 2025 года. Об этом сообщили представители нижегородской мэрии в соцсети, отвечая на вопрос подписчика.
Нижегородец поинтересовался сроками строительства Студенческого (пешеходного) мостика через овраг, а также спросил о планах по ремонту прилегающей улицы Сергиевской.
Как пояснили представители нижегородской администрации, возведение пешеходной переправы предусмотрено муниципальным контрактом при создании террасного парка в Почаинском овраге и запланировано в срок до ноября.
Что касается ремонта улицы Сергиевской, то реконструкция участка дороги от улицы Гоголя до улицы Ильинской разбита на несколько этапов, с полным переустройством коммуникаций. Завершение работ на этом дорожном объекте запланировано до конца 2026 года, подчеркнули в мэрии.
В апреле 2025 года сообщалось, что проект пешеходного моста через Почаинский овраг находится на экспертизе. Старый пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде был признан аварийным и демонтирован летом 2024 года.
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