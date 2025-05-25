Два пешеходных моста к IT-кампусу могут появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

Два новых пешеходных моста появятся в Нижнем Новгороде рядом с метромостом. Они соединят IT-кампус "Неймарк" с городской инфраструктурой. На данный момент на сайте городской администрации проходят общественные слушания по этому вопросу, которые завершатся 20 июня.

Проект планировки и межевания территории для строительства разработал Институт развития агломерации Нижегородской области. Он охватывает район автодорожного подхода к метромосту и улицу Большие Овраги в Нижегородском районе.

Первый мост протянется от главного корпуса кампуса до улицы Ярославской, в районе дома № 6а. Он пересечет улицу Одесскую и станет открытой переправой длиной 104,2 метра и шириной 3,5 метра. Пропускная способность моста — до 2000 человек в час.

Второй мост свяжет здание № 2 на улице Шевченко с территорией будущей застройки в районе улицы Дальняя, где расположится гостиница IT-кампуса. Пешеходная переправа длиной 62,6 метра будет поддерживаться двумя опорами. Ширина прохожей части составит 3 метра, общая ширина — 3,5 метра.

Обе переправы получат асфальтобетонное покрытие и наружное освещение. Второй мост дополнительно оборудуют лестнично-лифтовым узлом. Для комфорта в холодное время года шахту оснастят системой отопления.

Перед началом строительства потребуется перенести сети ливневой канализации. Возведение обоих мостов планируется осуществить в рамках одного этапа.

Ранее сообщалось, что почти три четверти будущих площадей высокотехнологичного технопарка, который создается рядом с ИТ-кампусом "Неймарк" в Нижнем Новгороде, уже зарезервированы под размещение компаний.