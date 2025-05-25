Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2025 20:30  [191] ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента
16 июня 2025 19:30  [233] Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 18:45  [336] Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка
16 июня 2025 18:30  [258] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
16 июня 2025 17:45  [452] Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена
16 июня 2025 17:39  [183] В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР
16 июня 2025 17:33  [188] Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая
16 июня 2025 17:05  [238] Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки
16 июня 2025 15:35  [219] Каждый может стать источником вдохновения
16 июня 2025 15:18  [249] Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей
Общество

Два пешеходных моста к IT-кампусу могут появиться в Нижнем Новгороде

14 июня 2025 13:50  [599] Общество
Два пешеходных моста к IT-кампусу могут появиться в Нижнем Новгороде

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

Два новых пешеходных моста появятся в Нижнем Новгороде рядом с метромостом. Они соединят IT-кампус "Неймарк" с городской инфраструктурой. На данный момент на сайте городской администрации проходят общественные слушания по этому вопросу, которые завершатся 20 июня.

Проект планировки и межевания территории для строительства разработал Институт развития агломерации Нижегородской области. Он охватывает район автодорожного подхода к метромосту и улицу Большие Овраги в Нижегородском районе.

Первый мост протянется от главного корпуса кампуса до улицы Ярославской, в районе дома № 6а. Он пересечет улицу Одесскую и станет открытой переправой длиной 104,2 метра и шириной 3,5 метра. Пропускная способность моста — до 2000 человек в час.

Второй мост свяжет здание № 2 на улице Шевченко с территорией будущей застройки в районе улицы Дальняя, где расположится гостиница IT-кампуса. Пешеходная переправа длиной 62,6 метра будет поддерживаться двумя опорами. Ширина прохожей части составит 3 метра, общая ширина — 3,5 метра.

Обе переправы получат асфальтобетонное покрытие и наружное освещение. Второй мост дополнительно оборудуют лестнично-лифтовым узлом. Для комфорта в холодное время года шахту оснастят системой отопления.

Перед началом строительства потребуется перенести сети ливневой канализации. Возведение обоих мостов планируется осуществить в рамках одного этапа.

Ранее сообщалось, что почти три четверти будущих площадей высокотехнологичного технопарка, который создается рядом с ИТ-кампусом "Неймарк" в Нижнем Новгороде, уже зарезервированы под размещение компаний.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
Поделиться:
Новости по теме
19 мая 2025 10:24  [530] Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК"
07 апреля 2025 14:00  [775] Дорогу к нижегородскому IT-кампусу "Неймарк" построят в 2026 году
13 марта 2025 19:24  [969] Выдано разрешение на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных