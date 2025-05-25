Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде стартовал следующий этап реконструкции Канавинского моста — специалисты приступили к ремонту парапетных ограждений. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Изначально эти работы планировалось начать после завершения укладки нового асфальта. Однако дорожное покрытие удалось обновить досрочно, что позволило ускорить переход к следующему этапу.
Подрядная организация выполняет ремонт в направлении нагорной части города. Для этого временно ограничивается движение по крайней левой полосе. В департаменте подчеркнули, что такие меры не должны существенно повлиять на интенсивность автомобильного потока.
Чтобы сократить сроки выполнения, ремонтные работы организованы в две смены. Параллельно продолжается восстановление подпорной стенки со стороны улицы Черниговской — рабочие устраняют повреждения и восстанавливают штукатурный слой.
Все мероприятия проходят согласно утвержденному графику.
Реконструкция моста реализуется в рамках двух контрактов. Они включают не только обновление ограждений, но и устранение дефектов консолей, а также замену электрокабелей.
Ранее сообщалось, что реверсивное движение на Борский мост возвращать пока не планируют, несмотря на пробки.
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