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Культура и отдых

Необычные места улицы Гоголя показали в новом путеводителе АСИРИС

18 июня 2025 19:30  [83] Культура и отдых
Скрытые грани нижегородской улицы Гоголя открываются в новом путеводителе АСИРИС

Фото: АСИРИС

Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") выпустило авторский путеводитель по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в организации.

Проект создан в сотрудничестве с Оксаной Крупиной — исследователем городской среды, экскурсоводом и руководителем Школы реставрации при АНО "АСИРИС". 

Новый маршрут предлагает взглянуть на одну из старейших улиц города с неожиданного ракурса — через детали, которые обычно остаются незамеченными. Прогулка включает десять остановок, среди которых — три объекта культурного наследия: жилой дом начала XX века на улице Гоголя, 10; дом П.И. Лелькова, датируемый 1820-ми годами; и дом бургомистра Пушникова, построенный в XVII веке.

Каждая точка маршрута сопровождается кратким рассказом об истории здания, его архитектурных чертах и уникальных элементах.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, путеводитель откроет Нижний Новгород с новой стороны. Путешествие с ним будет интересно и взрослым, и детям. 

Во время прогулки можно узнать, где Пётр I отмечал юбилей, на каком месте стояла старообрядческая церковь, а также увидеть сохранившееся окно Фальконье. Участники маршрута откроют для себя, почему обычный многоэтажный дом считался элитным, какие тайны скрывает скромный кирпичный двор и какое здание напоминает ларец с драгоценностями.

Особое внимание уделено городским мелочам: клеймам на кирпичах, турбинной лопасти с Горьковской ГЭС, чугунным люкам XIX века, деревянной резьбе и уличному искусству.

"Даже на знакомых улицах остаются незамеченные истории. Мы хотим, чтобы и жители, и гости города учились видеть в архитектурных мелочах прошлое, которое формирует облик Нижнего Новгорода", - отметила генеральный директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас.

Это уже седьмое издание в серии локальных путеводителей от "АСИРИСа". Ранее агентство представило маршруты по улицам Ильинской, Большой Печёрской, Алексеевской, Кожевенной, а также тематические гиды по местам, связанным с героями произведений Максима Горького и детский путеводитель по Павлову.

Ранее сообщалось, что новое панно "Рыбная лавка" украсило улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде.

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Теги:
АСИРИС История Туризм
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