Цифровые копии утраченных исторических зданий создадут в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижнем Новгороде начала работу первая в регионе лаборатория виртуальной реконструкции историко-архитектурных объектов. Новый исследовательский центр создан на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Лаборатория объединяет специалистов в области реставрации, истории, краеведения, искусствознания и цифрового моделирования. Их совместная задача — воссоздание утраченных архитектурных памятников с помощью современных отечественных технологий 3D-визуализации и нейросетевого анализа.

Как отметила руководитель проекта, преподаватель ННГАСУ Дарья Хмелевская, основной задачей лаборатории станет создание точных цифровых копий исторически значимых зданий, которые уже не существуют физически. По ее словам, специалисты будут использовать новейшие методы компьютерной графики и моделирования, чтобы вернуть к жизни облик исчезнувших сооружений.

В проекте задействованы не только реставраторы и ученые, но и профессиональные 3D-дизайнеры и инженеры-модельеры. Задача команды— создавать реалистичные трехмерные модели, соответствующие современным стандартам цифрового дизайна и максимально точно отражающие историческую правду.

Одним из ключевых направлений работы лаборатории станет создание общедоступной цифровой платформы. На ней будут публиковаться результаты реконструкций, чтобы каждый желающий — от студентов до исследователей и просто интересующихся историей — мог ознакомиться с воссозданными объектами.

Платформа позволит интерактивно взаимодействовать с моделями, рассматривать их внешний и внутренний облик, тем самым погружаясь в атмосферу прошлых эпох. Этот подход, по задумке авторов проекта, поможет сохранить культурное наследие и сделать его доступным для будущих поколений.

Ранее мы писали, что студентки факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ провели исследование о "невидимом памятнике" — объекте культурного наследия "Дом-приют графини Кутайсовой", в котором сегодня размещается один из корпусов вуза.