Июль в Нижегородской области обещает быть теплее нормы Общество

Июль в Нижегородской области обещает быть теплее нормы. Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на месяц. Документ размещён на официальном сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно данным метеорологов, средняя температура воздуха в регионе в середине лета ожидается на уровне 20–21 градуса. Это примерно на один градус выше климатической нормы, установленной на основе наблюдений за период с 1991 по 2020 годы, когда средний показатель составлял + 19– +20°C.

Количество осадков, по оценке специалистов, будет близким к средним многолетним значениям и составит от 65 до 90 мм за месяц.

Ранее синоптики прогнозировали, что лето 2025 года в Нижегородской области может войти в число самых жарких за всю историю метеонаблюдений.