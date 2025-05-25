Экс-министру транспорта Нижегородской области назначили принудительные работы Происшествия

Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов получил четыре года принудительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства. Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", такое решение вынес суд по делу о превышении должностных полномочий.

Отмечается, что фактически срок для Власова будет сокращен. Суд учел время, проведенное им в СИЗО, под стражей и под домашним арестом, засчитав каждый день содержания за двое суток исправительных работ.

Следствие установило, что в 2018 году Власов отдал устные указания тогдашнему директору Главного управления автодорог (ГУАД) Денису Цветкову не заключать контракты с победителями торгов. Формальным основанием стали якобы недостоверные банковские гарантии.

Сам экс-министр транспорта отрицал вину и настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что его оговорил Цветков, проходивший по делу в качестве второго обвиняемого. В итоге Цветкову дали 2,5 лет условно.

Напомним, что прокурор требовал 6 лет колонии для Вадима Власова.