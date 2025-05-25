Склад оружия обнаружили у 47-летнего нижегородца Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Городецкий" обнаружили у 47-летнего нижегородца арсенал оружия и боеприпасов, часть из которых хранилась незаконно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Оперативные мероприятия проводились по двум адресам — в квартире мужчины на улице Горького в Нижнем Новгороде и в его доме в селе Зиняки Городецкого района. В результате обыска полицейские изъяли ружье, гладкоствольное ружье, арбалет, одноствольное ружье с нарезным стволом, а также ствол с ударно-спусковым механизмом и деревянным ложе.

Кроме того, были обнаружены более 300 патронов различного калибра и девять банок с сыпучим веществом черного и серого цвета. Часть найденного имущества, по данным полиции, хранилась у мужчины без соответствующего разрешения.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили склад оружия и боеприпасов у жителя Заволжья.