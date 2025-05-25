Полицейские обнаружили у жителя Заволжья склад оружия и боеприпасов Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

У 48-летнего жителя города Заволжье полицейские изъяли арсенал охотничьего оружия и более 150 патронов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Отмечается, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские провели обыск в доме и гараже мужчины. Там обнаружили три единицы охотничьего оружия: одноствольное ружье 16 калибра, двухствольное ружье 12 калибра, а также одноствольное гладкоствольное оружие, оснащённое оптическим прицелом и магазином.

Кроме того, изъяты 122 патрона калибра 5,6 мм промышленного производства, 28 патронов 16 калибра и один патрон 12 калибра.

По данному факту дознавателем отдела дознания МО МВД России "Городецкий" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов).

В МВД добавили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли у жителя деревни Горюшки арсенал боеприпасов и взрывчатку.