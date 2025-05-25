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Общество

Врачам Нижегородской области начали платить за помощь в отказе от абортов

06 июня 2025 09:09  [66] Общество
Врачам Нижегородской области начали платить за помощь в отказе от абортов

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Акушеры-гинекологи и медицинские психологи, работающие в государственных учреждениях Нижегородской области, будут получать денежные поощрения за результативную работу по снижению числа абортов. Решение о введении дополнительных выплат закреплено постановлением регионального правительства № 387 от 5 июня 2025 года, подписанным губернатором Глебом Никитиным.

Финансовая поддержка предусмотрена для специалистов, прошедших дополнительную профессиональную подготовку по вопросам психологического консультирования в целях предотвращения прерывания беременности. Средства будут выделяться из бюджета области.

Согласно нововведению, врач-акушер-гинеколог сможет получить 20 тысяч рублей за каждую пациентку, которая после консультации решит сохранить беременность. Важно, чтобы женщине в ходе беседы была дана информация о возможных медицинских и психологических последствиях аборта.

Медицинским психологам предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей. Условием получения станет проведение консультации с женщиной, ранее обратившейся к гинекологу, по вопросам социальной поддержки и доступных мер помощи в период беременности и после родов. Обязательное требование – достижение пациенткой срока беременности в 28 недель.

Как отмечает областное министерство здравоохранения, такая мера направлена на повышение внимания со стороны медиков к вопросам репродуктивного выбора женщин. Ожидается, что это станет одним из инструментов снижения числа абортов и повышения рождаемости в регионе.

Это решение стало частью более широкой программы поддержки семейных ценностей. Напомним, период с 2025 по 2030 год в Нижегородской области объявлен Пятилетием семьи. В рамках программы реализуется масштабный проект "ОСНОВА – нижегородский проект жизни", разработанный АНО "Институт демографического развития" в сотрудничестве с органами власти.

Программа включает в себя целый комплекс мер: от расширения финансовой поддержки семей до модернизации системы здравоохранения. В их числе – открытие первого государственного центра ЭКО в регионе, внедрение обязательного доабортного консультирования, создание репродуктивных центров для женщин, мужчин и детей.

Вся эта работа согласуется с целями нового национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России. Он стал преемником предыдущих нацпроектов "Демография" и "Культура" и предполагает комплексную поддержку семейных институтов, развитие здравоохранения, а также создание условий для активного долголетия и благополучия всех поколений.

Ранее в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ". Подробнее о ней рассказал глава региона Глеб Никитин. 

Также сообщалось, что в регионе ввели "подарок новорожденному". 

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Теги:
Аборт Выплаты Нацпроект
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