Прощание с погибшим на СВО Иваном Прониным пройдет в Сеченовском округе Общество

Нижегородец Иван Пронин погиб в зоне специальной военной операции 5 июня. О трагедии сообщили в администрации Сеченовского округа.

Пронин всегда мечтал стать военным. После окончания школы он поступил в Нижегородский кадетский корпус имени В.Ф. Маргелова, а затем продолжил обучение в Тольяттинском военном техническом институте.

После выпуска Иван был направлен на службу в ракетные войска стратегического назначения в город Нижний Тагил.

На СВО Иван поехал в марте 2024 года. Он был назначен командиром взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

По словам представителей администрации, за время службы он проявил мужество и преданность Родине. Командование неоднократно отмечало его заслуги благодарственными письмами и знаками отличия.

Церемония прощания с бойцом пройдет 19 июня в его родном селе Сеченово.

Ранее сообщалось, что четверо жителей Нижегородской области были освобождены из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными.