Прощание с погибшим на СВО Иваном Прониным пройдет в Сеченовском округе

Нижегородец Иван Пронин погиб в зоне специальной военной операции 5 июня. О трагедии сообщили в администрации Сеченовского округа.
Пронин всегда мечтал стать военным. После окончания школы он поступил в Нижегородский кадетский корпус имени В.Ф. Маргелова, а затем продолжил обучение в Тольяттинском военном техническом институте.
После выпуска Иван был направлен на службу в ракетные войска стратегического назначения в город Нижний Тагил.
На СВО Иван поехал в марте 2024 года. Он был назначен командиром взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
По словам представителей администрации, за время службы он проявил мужество и преданность Родине. Командование неоднократно отмечало его заслуги благодарственными письмами и знаками отличия.
Церемония прощания с бойцом пройдет 19 июня в его родном селе Сеченово.
Ранее сообщалось, что четверо жителей Нижегородской области были освобождены из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными.
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