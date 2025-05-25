Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь Общество

Прощание с участником специальной военной операции Андреем Плехановым прошло 3 июня в селе Арефино Вачского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Арефино".

Боец пропал без вести в зоне проведения СВО. Впоследствии стало известно, что военнослужащий погиб.

На родине героя прошло отпевание в местном храме. Также в его память состоялся траурный митинг и воинский салют.

Ранее депутат ЗСНО Василий Суханов предположил, что специальная военная операция не закончится еще как минимум год.