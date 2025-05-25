Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь

Прощание с участником специальной военной операции Андреем Плехановым прошло 3 июня в селе Арефино Вачского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Арефино".
Боец пропал без вести в зоне проведения СВО. Впоследствии стало известно, что военнослужащий погиб.
На родине героя прошло отпевание в местном храме. Также в его память состоялся траурный митинг и воинский салют.
Ранее депутат ЗСНО Василий Суханов предположил, что специальная военная операция не закончится еще как минимум год.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+