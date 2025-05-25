Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 16:44  [9] Владимир Якушев: Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании "Единой России" и Минстроя по выбору объектов благоустройства
03 июня 2025 16:17  [104] Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода
03 июня 2025 15:59  [82] Агента искусственного интеллекта представили на конференции ЦИПР
03 июня 2025 15:52  [113] Суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве
03 июня 2025 15:44  [92] Мобильный трафик на ЦИПР взлетел втрое благодаря высокоскоростному 4G
03 июня 2025 15:28  [257] Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь
03 июня 2025 15:22  [88] Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности
03 июня 2025 15:10  [201] Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети
03 июня 2025 14:59  [106] Как минимизировать цифровой след
03 июня 2025 14:20  [195] Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах
Общество

Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь

03 июня 2025 15:28  [257] Общество
С пропавшим на СВО Андреем Плехановым простились в Нижегородской области

Прощание с участником специальной военной операции Андреем Плехановым прошло 3 июня в селе Арефино Вачского района Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Арефино".

Боец пропал без вести в зоне проведения СВО. Впоследствии стало известно, что военнослужащий погиб.

На родине героя прошло отпевание в местном храме. Также в его память состоялся траурный митинг и воинский салют.

Ранее депутат ЗСНО Василий Суханов предположил, что специальная военная операция не закончится еще как минимум год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вачский район Военные СВО
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2025 17:52  [359] Граффити в память об участнике СВО появилось в Автозаводском районе
31 мая 2025 09:25  [577] Подвиг бойца СВО увековечили возле школы в Ветлуге
21 мая 2025 10:33  [522] Нижегородцы Илья Варносов и Андрей Шмелев погибли в зоне СВО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных