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Общество

Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО

09 июня 2025 12:48  [133] Общество
Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО

Фото: Алексей Алексеев/ Telegram

Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО. Печальную новость сообщил местный блогер Алексей Алексеев.

По его информации, житель города химиков пал смертью храбрых 2 июня. Ему было 29 лет.

Редакция НИА Нижний Новгород выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Ранее сообщалось, что в Вачском районе простились с Андреем Плехановым, погибшим в зоне проведения СВО.

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Теги:
Военные СВО Смертность
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