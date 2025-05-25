Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО Общество

Фото: Алексей Алексеев/ Telegram

Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО. Печальную новость сообщил местный блогер Алексей Алексеев.

По его информации, житель города химиков пал смертью храбрых 2 июня. Ему было 29 лет.

Редакция НИА Нижний Новгород выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Ранее сообщалось, что в Вачском районе простились с Андреем Плехановым, погибшим в зоне проведения СВО.