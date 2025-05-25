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Илья Храмов из Дзержинске погиб при выполнении боевых задач на СВО. Печальную новость сообщил местный блогер Алексей Алексеев.
По его информации, житель города химиков пал смертью храбрых 2 июня. Ему было 29 лет.
Редакция НИА Нижний Новгород выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Ранее сообщалось, что в Вачском районе простились с Андреем Плехановым, погибшим в зоне проведения СВО.
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