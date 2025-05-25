Жители Новинок не поддержали строительство склада Wildberries рядом с домами Экономика

Фото: сайт минграда Нижегородской области

В Нижнем Новгороде подвели итоги общественных обсуждений по проекту комплексного развития территории в поселке Новинки, где планируется строительство крупного логистического комплекса Wildberries. Документ опубликован на сайте мэрии.

Речь идет об участке площадью 33,5 гектара, расположенном в границах улиц Парковая, Высокая и Полетная — недалеко от жилого комплекса "Окский берег". Ранее нижегородский минград представил мастер-план комплексного развития незастроенной территории. Согласно проектной документации, на этом месте предполагается возведение складского центра площадью около 150 тысяч квадратных метров, включая административно-бытовые здания высотой от одного до трех этажей. Также планируется строительство парковки на 250 автомобилей. По оценкам, предприятие может создать до 7000 рабочих мест.

Жители Новинок, принявшие участие в обсуждениях, не поддержали возможное строительство склада. По их мнению, проект не соответствует понятию "комплексное развитие территории", так как не предусматривает создание инфраструктуры, полезной для местных жителей, в том числе жилья, социальных объектов или общественных пространств.

Горожане выразили обеспокоенность близким расположением будущего склада к жилым домам, школам и детским садам. Они считают, что появление логистического центра ухудшит экологическую обстановку, приведет к увеличению транспортной нагрузки, частым пробкам и росту потребления ресурсов, на которые уже сейчас жалуются жители из-за регулярных перебоев в подаче воды и электричества.

Особое беспокойство вызывает перспектива круглосуточного движения большегрузов, стоянки на сотни машин и возможный наплыв мигрантов, которых, по словам участников обсуждений, часто нанимают на подобные объекты. Люди опасаются роста преступности и снижения уровня безопасности в районе.

Жители предлагают перенести склад в более удаленные от жилых кварталов участки — например, в промзоны или сельхозугодья, а на этом участке возвести объекты соцкультбыта: торговый центр, школу, детсад, поликлинику или создать просто зону для прогулок. По их словам, это действительно улучшило бы качество жизни в районе.

Некоторые отметили, что изначально на этой территории предполагалось озеленение и строительство парков, изменение зонирования прошло без участия жителей.

Комиссия, ответственная за проведение общественных обсуждений, сочла целесообразным учесть замечания и предложения граждан при дальнейшем рассмотрении проекта и признала слушания состоявшимися.

Ранее сообщалось, что проект логистического центра маркетплейса OZON, строительство которого продолжается на улице Тепличной, получил положительное заключение негосударственной экспертизы.