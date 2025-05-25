Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 июня 2025 16:50  [114] Жители Новинок не поддержали строительство склада Wildberries рядом с домами
19 июня 2025 12:05  [222] Жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области
19 июня 2025 11:58  [130] ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
19 июня 2025 11:34  [156] МегаФон и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства
19 июня 2025 10:14  [151] ВТБ: сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 трлн рублей
18 июня 2025 11:20  [359] Дополнительные 75 млн рублей направят на ремонт ЖКХ в Нижнем Новгороде
18 июня 2025 10:51  [294] ВТБ: 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки
18 июня 2025 10:00  [350] Зарплаты нижегородских инженеров-электроников выросли на 60 тысяч рублей
17 июня 2025 19:00  [427] Рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области
17 июня 2025 11:52  [355] ВТБ откроет около 400 новых офисов в регионах России в 2025 году
Экономика

Жители Новинок не поддержали строительство склада Wildberries рядом с домами

19 июня 2025 16:50  [114] Экономика
Жители Новинок выступили против строительства склада Wildberries рядом с домами

Фото: сайт минграда Нижегородской области

В Нижнем Новгороде подвели итоги общественных обсуждений по проекту комплексного развития территории в поселке Новинки, где планируется строительство крупного логистического комплекса Wildberries. Документ опубликован на сайте мэрии.

Речь идет об участке площадью 33,5 гектара, расположенном в границах улиц Парковая, Высокая и Полетная — недалеко от жилого комплекса "Окский берег". Ранее нижегородский минград представил мастер-план комплексного развития незастроенной территории. Согласно проектной документации, на этом месте предполагается возведение складского центра площадью около 150 тысяч квадратных метров, включая административно-бытовые здания высотой от одного до трех этажей. Также планируется строительство парковки на 250 автомобилей. По оценкам, предприятие может создать до 7000 рабочих мест.

Жители Новинок, принявшие участие в обсуждениях, не поддержали возможное строительство склада. По их мнению, проект не соответствует понятию "комплексное развитие территории", так как не предусматривает создание инфраструктуры, полезной для местных жителей, в том числе жилья, социальных объектов или общественных пространств.

Горожане выразили обеспокоенность близким расположением будущего склада к жилым домам, школам и детским садам. Они считают, что появление логистического центра ухудшит экологическую обстановку, приведет к увеличению транспортной нагрузки, частым пробкам и росту потребления ресурсов, на которые уже сейчас жалуются жители из-за регулярных перебоев в подаче воды и электричества.

Особое беспокойство вызывает перспектива круглосуточного движения большегрузов, стоянки на сотни машин и возможный наплыв мигрантов, которых, по словам участников обсуждений, часто нанимают на подобные объекты. Люди опасаются роста преступности и снижения уровня безопасности в районе.

Жители предлагают перенести склад в более удаленные от жилых кварталов участки — например, в промзоны или сельхозугодья, а на этом участке возвести объекты соцкультбыта: торговый центр, школу, детсад, поликлинику или создать просто зону для прогулок. По их словам, это действительно улучшило бы качество жизни в районе.

Некоторые отметили, что изначально на этой территории предполагалось озеленение и строительство парков, изменение зонирования прошло без участия жителей. 

Комиссия, ответственная за проведение общественных обсуждений, сочла целесообразным учесть замечания и предложения граждан при дальнейшем рассмотрении проекта и признала слушания состоявшимися.

Ранее сообщалось, что проект логистического центра маркетплейса OZON, строительство которого продолжается на улице Тепличной, получил положительное заключение негосударственной экспертизы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Логистика Маркетплейс Общественные слушания
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 14:33  [469] Россиянка подцепила лишай якобы из-за одежды с маркетплейса. Реально ли это?
11 апреля 2025 10:13  [508] Развитие мультимодальных логистических центров обсудили в Тольятти
27 января 2025 15:30  [958] Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных