Движение транспорта ограничат на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде Общество

На проспекте Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно ограничивают движение автотранспорта.

Участок в районе входа в метро у станции "Кировская" перекроют из-за реконструкции трамвайных путей.

Ограничения будут действовать до 26 июня включительно.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать заторов и задержек в пути.

Ранее сообщалось, что с 9 июня до 1 июля закрыт проезд на участке улицы Добролюбова из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.