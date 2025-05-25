Движение транспорта ограничат на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде

На проспекте Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно ограничивают движение автотранспорта.
Участок в районе входа в метро у станции "Кировская" перекроют из-за реконструкции трамвайных путей.
Ограничения будут действовать до 26 июня включительно.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать заторов и задержек в пути.
Ранее сообщалось, что с 9 июня до 1 июля закрыт проезд на участке улицы Добролюбова из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.
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