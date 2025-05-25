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Общество

Движение транспорта ограничат на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде

19 июня 2025 18:45  [133] Общество
проспект кирова

На проспекте Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно ограничивают движение автотранспорта.

Участок в районе входа в метро у станции "Кировская" перекроют из-за реконструкции трамвайных путей.

Ограничения будут действовать до 26 июня включительно.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать заторов и задержек в пути.

Ранее сообщалось, что с 9 июня до 1 июля закрыт проезд на участке улицы Добролюбова из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. 

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Теги:
Автозаводский район ограничения Транспортные ограничения
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