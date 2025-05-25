Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закроют почти на месяц

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Почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Ограничение введут на участке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда с 9 июня до 1 июля из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.
Водителям советуют заранее ознакомиться со схемой движения.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода перекроют движение из-за празднования Дня России, а на улице Красносельской ограничат проезд транспорта по 23 июня из-за ремонтных работ.
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