Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закроют почти на месяц Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничение введут на участке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда с 9 июня до 1 июля из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителям советуют заранее ознакомиться со схемой движения.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода перекроют движение из-за празднования Дня России, а на улице Красносельской ограничат проезд транспорта по 23 июня из-за ремонтных работ.