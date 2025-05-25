Маршруты автобусов изменят из-за нового этапа ремонта на Малой Покровской Общество

Фото: пресс-служба мэрии

В Нижнем Новгороде изменится схема движения общественного транспорта и автотранспорта в связи с очередным этапом ремонта на улице Малой Покровской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там напомнили, что с 1 апреля до 23:59 31 июля движение транспорта по улице Малой Покровской на отрезке между улицами Большой Покровской и Ильинской временно закрыто из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

С 06:00 11 июня до 23:59 20 июня начнется четвертый этап. Работы будут проводиться в районе дома №3 на Малой Покровской. В этот период движение на участке улицы от Большой Покровской до Ильинской будет организовано по новой схеме.

На время работ на Малой Покровской будет введено двустороннее движение. Кроме того, на улице Звездинке изменится направление одностороннего движения: транспорт будет двигаться от улицы Большой Покровской в сторону Звездинского сквера.

Корректировки коснутся и маршрутов городских автобусов. Временные изменения затронут следующие направления:

Автобусы А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-78, А-94 в сторону Похвалинского съезда поедут через площадь Максима Горького, улицы Максима Горького, Ильинскую и Малую Покровскую. В обратном направлении маршруты останутся прежними.

Автобусы А-5 и А-42 по направлению к улице Добролюбова будут следовать через площадь Максима Горького, а также улицы Максима Горького и Ильинскую. Обратный путь не изменится.

Посадка и высадка пассажиров будет организована на площади Максима Горького:

В направлении Похвалинского съезда и улицы Ильинской – на временной остановке рядом с домом №4/2;

В сторону площади Лядова и площади Свободы – на действующей остановке у дома №4.

Городские службы рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новой схемой движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что новый троллейбусный маршрут запустят до Стрелки в Нижнем Новгороде с 12 июня.