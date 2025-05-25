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Общество

Нижегородская область укрепляет связи с Бразилией

20 июня 2025 10:00  [100] Общество
Нижегородская область укрепляет связи с Бразилией через новое международное соглашение

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В стенах Нижегородского кремля прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Воскресенским муниципальным округом и бразильским городом Кампина-дас-Миссойнс, расположенным в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Документ скрепили подписями глава Воскресенского округа Александр Запевалов и мэр Кампина-дас-Миссойнс Карлос Жустен.

Церемония состоялась в рамках официальной встречи министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой с делегацией из Бразилии. В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и расширения взаимодействия.

Ольга Гусева отметила стратегическое значение Бразилии как одного из ключевых партнёров региона. По её словам, новый договор станет важным этапом в развитии гуманитарных и торгово-экономических контактов между территориями.

"Сегодня мы придаём особое значение выстраиванию прочных связей с Федеративной Республикой Бразилия. Соглашение между Воскресенским округом и Кампина-дас-Миссойнс — это не просто формальность, а шаг к реальному расширению взаимодействия. Это уже второй город-побратим из Бразилии в нашем регионе, что говорит о высоком потенциале нашего сотрудничества. Подобные инициативы выходят за рамки отдельных проектов и формируют устойчивые международные связи", — подчеркнула министр.

В рамках соглашения стороны договорились о партнёрстве в таких сферах, как экономика, образование, культура и народные художественные промыслы. Особое внимание планируется уделить обмену опытом и реализации совместных инициатив, направленных на развитие территорий.

Александр Запевалов выразил уверенность, что установленные связи с Кампина-дас-Миссойнс откроют новые горизонты для обоих муниципалитетов.

"Это важный шаг для нашего округа. Мы рассчитываем на активное сотрудничество, которое принесёт пользу жителям обеих территорий. Уверен, что обмен знаниями, культурными традициями и экономическими практиками сделает наше взаимодействие по-настоящему плодотворным", — отметил он.

Мэр бразильского города Карлос Жустен также поделился своими впечатлениями от визита в Нижний Новгород. Он признался, что поездка стала для него особенным событием.

"Благодаря Ольге Юрьевне Гусевой мы оказались в этом великом городе. Для меня это исторический момент. До этого я знал Россию лишь по книгам, но увидеть всё своими глазами — это незабываемо. Я почувствовал силу и величие вашей страны гораздо глубже, чем мог представить. Мы, бразильцы, с уважением относимся к своей истории, и приятно видеть, как россияне также хранят и чтят своё культурное наследие. Я с радостью объявляю о нашем побратимстве и верю, что оно станет прочной основой для развития наших городов", — заявил Карлос Жустен.

Ранее сообщалось, что Городец установил международные связи с Ираном и Эфиопией.

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Теги:
Воскресенский район Международное сотрудничество
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