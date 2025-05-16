Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 21:18  [85] Нижегородская область налаживает связи с КНДР
23 мая 2025 20:00  [251] Научно-популярный маршрут по медицине создали для нижегородских школьников
23 мая 2025 19:45  [142] Работы по карточному ремонту дорог в Нижнем Новгороде завершены на треть
23 мая 2025 19:25  [159] Черную сосну, сирень и лапчатку высадили на набережной Гребного канала
23 мая 2025 18:27  [276] Проезд ограничат на трассе Р-158 из-за строительства дублера проспекта Гагарина
23 мая 2025 18:09  [166] Производитель опроверг информацию об отравленной "Агуше" в Нижнем Новгороде
23 мая 2025 17:39  [177] Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта
23 мая 2025 17:33  [152] Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России
23 мая 2025 17:23  [143] Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО
23 мая 2025 17:15  [170] Движение транспорта и парковку ограничат около "Нижполиграфа" на несколько дней
Общество

Нижегородская область налаживает связи с КНДР

23 мая 2025 21:18  [85] Общество
Нижегородская область налаживает связи с КНДР

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолом. Встреча состоялась в рамках XI Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ключевым вопросом обсуждения стали перспективы развития сотрудничества между Нижегородской областью и КНДР.

"Благодарю за интерес к Нижегородской области и к восстановлению нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы уверены, что Корейская Народно-Демократическая Республика является перспективным партнером Нижегородской области. Несмотря на отсутствие товарооборота между нашим регионом и КНДР, есть большой потенциал взаимодействия, и мы готовы рассмотреть варианты расширения торгово-экономического сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.

Стороны также обсудили возможность проведения в регионе Дней северокорейской культуры. Программа может включать спортивные и культурные мероприятия, кулинарные мастер-классы и другие события, направленные на укрепление гуманитарных связей.

Ещё одной темой встречи стало развитие межрегионального взаимодействия. Губернатор сообщил о заинтересованности Нижегородской области в подборе региона-партнера из КНДР, а также города-побратима для одного из муниципалитетов области. Он подтвердил готовность региона поддерживать совместные инициативы и развивать диалог с северокорейской стороной.

В ответ Син Хон Чхол выразил уверенность в перспективности сотрудничества. Посол заявил, что партия, правительство и народ КНДР рассматривают Россию как надежного союзника и братское государство. По его словам, существует множество сфер, в которых возможно выстраивание продуктивного сотрудничества.

Как отметили в региональном министерстве международных и межрегиональных связей, Нижегородская область активно развивает международные контакты.

"На сегодняшний день у нас заключено более 30 соглашений с зарубежными регионами-партнерами, с которыми мы ведём продуктивное взаимодействие. Мы искренне заинтересованы в установлении сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой", - подчеркнула министр Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что глава региона и генконсул Беларуси обсудили возможное сотрудничество.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество Сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 10:07  [1722] Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина
28 июня 2024 17:20  [1627] Двенадцатый форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных