Нижегородская область налаживает связи с КНДР Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолом. Встреча состоялась в рамках XI Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ключевым вопросом обсуждения стали перспективы развития сотрудничества между Нижегородской областью и КНДР.

"Благодарю за интерес к Нижегородской области и к восстановлению нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы уверены, что Корейская Народно-Демократическая Республика является перспективным партнером Нижегородской области. Несмотря на отсутствие товарооборота между нашим регионом и КНДР, есть большой потенциал взаимодействия, и мы готовы рассмотреть варианты расширения торгово-экономического сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.

Стороны также обсудили возможность проведения в регионе Дней северокорейской культуры. Программа может включать спортивные и культурные мероприятия, кулинарные мастер-классы и другие события, направленные на укрепление гуманитарных связей.

Ещё одной темой встречи стало развитие межрегионального взаимодействия. Губернатор сообщил о заинтересованности Нижегородской области в подборе региона-партнера из КНДР, а также города-побратима для одного из муниципалитетов области. Он подтвердил готовность региона поддерживать совместные инициативы и развивать диалог с северокорейской стороной.

В ответ Син Хон Чхол выразил уверенность в перспективности сотрудничества. Посол заявил, что партия, правительство и народ КНДР рассматривают Россию как надежного союзника и братское государство. По его словам, существует множество сфер, в которых возможно выстраивание продуктивного сотрудничества.

Как отметили в региональном министерстве международных и межрегиональных связей, Нижегородская область активно развивает международные контакты.

"На сегодняшний день у нас заключено более 30 соглашений с зарубежными регионами-партнерами, с которыми мы ведём продуктивное взаимодействие. Мы искренне заинтересованы в установлении сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой", - подчеркнула министр Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что глава региона и генконсул Беларуси обсудили возможное сотрудничество.