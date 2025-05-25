Пожар на складе стройматериалов около Балахны привел к отключению электричества Происшествия

В Балахнинском округе Нижегородской области поздним вечером 19 июня произошел пожар на складе строительных материалов, в результате которого были повреждены две линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Об этом сообщили представители компании "Россети Центр и Приволжье – Нижновэнерго".

На место происшествия оперативно прибыли ремонтные бригады. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в нормальный режим.

Сообщается, что основная линия электропередач была восстановлена в 4 утра.

Специалисты напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещено приближаться к ним. В таких случаях необходимо немедленно сообщить в энергокомпанию или обратиться в МЧС.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Сергаче Нижегородской области.