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Происшествия

Пожар на складе стройматериалов около Балахны привел к отключению электричества

20 июня 2025 08:00  [112] Происшествия
Пожар на складе стройматериалов около Балахны привел к отключению электричества

В Балахнинском округе Нижегородской области поздним вечером 19 июня произошел пожар на складе строительных материалов, в результате которого были повреждены две линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Об этом сообщили представители компании "Россети Центр и Приволжье – Нижновэнерго".

На место происшествия оперативно прибыли ремонтные бригады. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в нормальный режим.

Сообщается, что основная линия электропередач была восстановлена в 4 утра.

Специалисты напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещено приближаться к ним. В таких случаях необходимо немедленно сообщить в энергокомпанию или обратиться в МЧС.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Сергаче Нижегородской области.

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Теги:
Балахнинский район Пожар
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