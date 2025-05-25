Нижегородский геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время игры

Фото:
В Нижнем Новгороде произошел необычный инцидент, который стал наглядным напоминанием о важности соблюдения элементарных правил безопасности. Молодой человек 2001 года рождения, увлечённый компьютерной игрой, едва не стал причиной трагедии.
Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, во время игрового сеанса студент решил покурить, но, чтобы не отвлекаться от процесса, выбросил тлеющий окурок с балкона. Он, по всей видимости, не придал значения тому, куда именно попал окурок.
Сигарета упала не на асфальт, а на балконный завал из картонных коробок от фастфуда. Эти легко воспламеняющиеся отходы мгновенно загорелись.
Погружённый в виртуальную реальность, молодой человек не сразу заметил пожар. Только когда пламя охватило балкон целиком, он понял, что случилось.
К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили огонь, площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.
Теперь студенту предстоит ответить за нарушение правил пожарной безопасности — ему грозит административное наказание.
Этот случай служит наглядным уроком: увлекаясь цифровыми мирами, не стоит терять связь с реальностью, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+