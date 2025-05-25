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Происшествия

Нижегородский геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время игры

13 июня 2025 17:16  [58] Происшествия
Нижегородский геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время игры

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел необычный инцидент, который стал наглядным напоминанием о важности соблюдения элементарных правил безопасности. Молодой человек 2001 года рождения, увлечённый компьютерной игрой, едва не стал причиной трагедии.

Как сообщили в МЧС России по Нижегородской области, во время игрового сеанса студент решил покурить, но, чтобы не отвлекаться от процесса, выбросил тлеющий окурок с балкона. Он, по всей видимости, не придал значения тому, куда именно попал окурок.

Сигарета упала не на асфальт, а на балконный завал из картонных коробок от фастфуда. Эти легко воспламеняющиеся отходы мгновенно загорелись.

Погружённый в виртуальную реальность, молодой человек не сразу заметил пожар. Только когда пламя охватило балкон целиком, он понял, что случилось.

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили огонь, площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.

Теперь студенту предстоит ответить за нарушение правил пожарной безопасности — ему грозит административное наказание.

Этот случай служит наглядным уроком: увлекаясь цифровыми мирами, не стоит терять связь с реальностью, добавили в МЧС. 

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в частной клинике в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
МЧС Пожар
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