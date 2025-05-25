Пожар на улице Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде привел к гибели человека Происшествия

Вечером 16 июня в Нижнем Новгороде произошел серьезный пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Бонч-Бруевича.

По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Нижегородской области, возгорание началось в одной из квартир, находящейся на девятом этаже здания.

На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тело погибшего. В настоящее время ведется установление личности жертвы.

Силами спасателей из охваченного дымом дома были эвакуированы 36 человек, включая одного ребенка.

Обстоятельства происшествия, а также причины возгорания уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном секторе Московского района в Нижнем Новгороде.