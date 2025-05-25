Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июня 2025 07:00  [71] Полиция установила личность нижегородца, сбившего женщину на каршеринге
16 июня 2025 20:50  [328] Таран маршруткой четырех машин на Зеленском съезде привел к уголовному делу
16 июня 2025 20:20  [209] Житель Дивеева в балаклаве напал с ножом на женщину в ее доме
16 июня 2025 20:00  [275] Автобус протаранил четыре машины на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 19:15  [268] Газовая компания заплатит пострадавшим от взрыва в Нижегородской области
16 июня 2025 17:23  [276] Несколько частных домов загорелись в Московском районе
16 июня 2025 16:36  [281] Экс-проректору ПИМУ Савелову дали три года за крупную взятку
16 июня 2025 16:20  [345] Ракета разрушила квартиру нижегородки во время атаки на Тель-Авив
16 июня 2025 15:54  [263] Зловонные потоки затопили село Ближнее Борисово под Нижним Новгородом
16 июня 2025 13:00  [346] Полицейские задержали нижегородского рецидивиста за серию магазинных краж
Происшествия

Двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске

15 июня 2025 09:44  [561] Происшествия
Двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в жилом доме, причиной которого стала детская шалость. Инцидент случился в дневное время 14 июня, когда все находившиеся в квартире взрослые и дети спали. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области. 

Пожарные оперативно прибыли по вызову и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила около двух квадратных метров — огонь охватил постельные принадлежности.

На момент происшествия в квартире находились шесть человек: трое взрослых и трое детей. Во время тихого часа в одной из комнат отдыхали две женщины и пятилетний ребёнок, в другой — мать с двумя детьми: двухлетним и четырёхмесячным. В какой-то момент она почувствовав запах гари, проснулась и увидела пламя в кроватке старшего ребенка. Она успела схватить младшую дочь и выбежать из комнаты. Соседи, услышав крики, поспешили на помощь и помогли потушить огонь до прибытия экстренных служб.

Позже удалось установить, что причиной возгорания стал двухлетний мальчик. Проснувшись раньше остальных, он нашёл зажигалку в ванной и поджёг постельное бельё. К сожалению, ребёнок не осознавал опасности своих действий.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в этой квартире ранее был установлен пожарный извещатель по бесплатной программе. Однако, по словам жильцов, устройство вышло из строя и было выброшено, что лишило семью важного средства раннего оповещения.

Как отмечают в МЧС, трагедии удалось избежать лишь благодаря бдительности женщины, вовремя почувствовавшей запах дыма.

Спасатели в очередной раз напоминают:

  • не оставляйте в доступе для детей спички и зажигалки;
  • регулярно объясняйте ребёнку, что огонь — это не игрушка;
  • следите за работоспособностью пожарных извещателей, меняйте батарейки не реже одного раза в год;
  • приобретите дома огнетушитель и научитесь им пользоваться.

Ранее сообщалось, что нижегородский геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время игры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2025 11:51  [833] МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской
09 июня 2025 20:34  [796] Более 40 человек эвакуировали на пожаре в Воротынской ЦРБ
07 июня 2025 16:03  [904] Пожар произошел на битумном заводе в Кстовском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных