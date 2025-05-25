Двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в жилом доме, причиной которого стала детская шалость. Инцидент случился в дневное время 14 июня, когда все находившиеся в квартире взрослые и дети спали. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

Пожарные оперативно прибыли по вызову и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила около двух квадратных метров — огонь охватил постельные принадлежности.

На момент происшествия в квартире находились шесть человек: трое взрослых и трое детей. Во время тихого часа в одной из комнат отдыхали две женщины и пятилетний ребёнок, в другой — мать с двумя детьми: двухлетним и четырёхмесячным. В какой-то момент она почувствовав запах гари, проснулась и увидела пламя в кроватке старшего ребенка. Она успела схватить младшую дочь и выбежать из комнаты. Соседи, услышав крики, поспешили на помощь и помогли потушить огонь до прибытия экстренных служб.

Позже удалось установить, что причиной возгорания стал двухлетний мальчик. Проснувшись раньше остальных, он нашёл зажигалку в ванной и поджёг постельное бельё. К сожалению, ребёнок не осознавал опасности своих действий.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в этой квартире ранее был установлен пожарный извещатель по бесплатной программе. Однако, по словам жильцов, устройство вышло из строя и было выброшено, что лишило семью важного средства раннего оповещения.

Как отмечают в МЧС, трагедии удалось избежать лишь благодаря бдительности женщины, вовремя почувствовавшей запах дыма.

Спасатели в очередной раз напоминают:

не оставляйте в доступе для детей спички и зажигалки;

регулярно объясняйте ребёнку, что огонь — это не игрушка;

следите за работоспособностью пожарных извещателей, меняйте батарейки не реже одного раза в год;

приобретите дома огнетушитель и научитесь им пользоваться.

Ранее сообщалось, что нижегородский геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время игры.