Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде Спорт

В Нижнем Новгороде в ближайшее время собираются построить новый спортивный комплекс, предназначенный для занятий ракеточными видами спорта, включая бадминтон.

По данным ИА "Время Н", в министерстве спорта Нижегородской области данный проект находится на стадии подготовки и обсуждения.

Сейчас специалисты рассматривают различные варианты финансирования строительства. В числе возможных источников — привлечение частных инвестиций.

"На данный момент ведется работа по определению участка для строительства этого спорткомплекса", — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что новый объект станет современной площадкой для тренировок и соревнований, а также будет способствовать популяризации ракеточных видов спорта в регионе.

Ранее стало известно, что проектом спорткомплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет заниматься новый застройщик.