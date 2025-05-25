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Спорт

Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде

20 июня 2025 12:40  [129] Спорт
Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ближайшее время собираются построить новый спортивный комплекс, предназначенный для занятий ракеточными видами спорта, включая бадминтон.

По данным ИА "Время Н", в министерстве спорта Нижегородской области данный проект находится на стадии подготовки и обсуждения.

Сейчас специалисты рассматривают различные варианты финансирования строительства. В числе возможных источников — привлечение частных инвестиций.

"На данный момент ведется работа по определению участка для строительства этого спорткомплекса", — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что новый объект станет современной площадкой для тренировок и соревнований, а также будет способствовать популяризации ракеточных видов спорта в регионе.

Ранее стало известно, что проектом спорткомплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет заниматься новый застройщик.

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Теги:
Спорт ФОК
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