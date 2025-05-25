Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ближайшее время собираются построить новый спортивный комплекс, предназначенный для занятий ракеточными видами спорта, включая бадминтон.
По данным ИА "Время Н", в министерстве спорта Нижегородской области данный проект находится на стадии подготовки и обсуждения.
Сейчас специалисты рассматривают различные варианты финансирования строительства. В числе возможных источников — привлечение частных инвестиций.
"На данный момент ведется работа по определению участка для строительства этого спорткомплекса", — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что новый объект станет современной площадкой для тренировок и соревнований, а также будет способствовать популяризации ракеточных видов спорта в регионе.
Ранее стало известно, что проектом спорткомплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет заниматься новый застройщик.
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