Пожар уничтожил дом экс-главврача Тоншаевской ЦРБ

Фото:
Семья бывшего главного врача Тоншаевской центральной районной больницы Мирзы Магомедова лишилась дома в результате пожара, произошедшего 12 июня. Огонь уничтожил не только здание, но и всё имущество, включая документы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Мирза Магомедов руководил Тоншаевской ЦРБ на протяжении более трёх десятилетий — с 1989 по 2022 год. Коллеги высоко оценивают его вклад в развитие системы здравоохранения в округе. За свою работу врач был неоднократно награждён.
В связи с произошедшим Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области окажет пострадавшим материальную поддержку.
Кроме того, медицинское сообщество организовало благотворительный сбор для помощи семье. Средства можно перевести по следующим номерам:
Также открыт пункт приёма вещей первой необходимости. Он расположен в Нижнем Новгороде, в здании Облсовпрофа по адресу: проспект Гагарина, дом 29, кабинет 409.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+