Пожар уничтожил дом экс-главврача Тоншаевской ЦРБ Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Семья бывшего главного врача Тоншаевской центральной районной больницы Мирзы Магомедова лишилась дома в результате пожара, произошедшего 12 июня. Огонь уничтожил не только здание, но и всё имущество, включая документы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Мирза Магомедов руководил Тоншаевской ЦРБ на протяжении более трёх десятилетий — с 1989 по 2022 год. Коллеги высоко оценивают его вклад в развитие системы здравоохранения в округе. За свою работу врач был неоднократно награждён.

В связи с произошедшим Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области окажет пострадавшим материальную поддержку.

Кроме того, медицинское сообщество организовало благотворительный сбор для помощи семье. Средства можно перевести по следующим номерам:

+7 (902) 782-22-01 (Галина Юрьевна М.)

+7 (952) 775-44-44 (Руслан Мирзоевич М.)

Также открыт пункт приёма вещей первой необходимости. Он расположен в Нижнем Новгороде, в здании Облсовпрофа по адресу: проспект Гагарина, дом 29, кабинет 409.