Несколько частных домов загорелись в Московском районе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода вечером вспыхнул пожар в жилом секторе, сообщает МЧС России по Нижегородской области.

По оперативной информации, возгорание произошло на улице Барнаульской, где огонь охватил несколько частных домов.

На месте происшествия в настоящее время работают пожарные подразделения по повышенному рангу сложности — 1 БИС. Для борьбы с огнем организованы три боевых участка, к очагу пожара проложена магистральная линия.

К ликвидации возгорания привлечены силы и средства МЧС России: задействованы 27 человек личного состава и 9 единиц техники.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске, поджёгший постельное бельё.