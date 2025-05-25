Несколько частных домов загорелись в Московском районе

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В Московском районе Нижнего Новгорода вечером вспыхнул пожар в жилом секторе, сообщает МЧС России по Нижегородской области.
По оперативной информации, возгорание произошло на улице Барнаульской, где огонь охватил несколько частных домов.
На месте происшествия в настоящее время работают пожарные подразделения по повышенному рангу сложности — 1 БИС. Для борьбы с огнем организованы три боевых участка, к очагу пожара проложена магистральная линия.
К ликвидации возгорания привлечены силы и средства МЧС России: задействованы 27 человек личного состава и 9 единиц техники.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске, поджёгший постельное бельё.
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