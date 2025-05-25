Непотушенная сигарета привела к гибели двух человек в Сергаче

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В городе Сергач Нижегородской области произошёл пожар в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома по улице 60 лет Октября. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Спасатели эвакуировали из подъезда 35 человек, включая пятерых детей. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Их личности в настоящее время устанавливаются.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении — вероятно, один из погибших не потушил сигарету.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде геймер устроил пожар, выбросив окурок с балкона во время компьютерной игры.
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